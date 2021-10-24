Череповецкая «Северсталь» разгромила казахстанский «Барыс»

Череповчане открыли счёт в конце первого периода, когда Адам Лишка забросил шайбу с передачи Никиты Гуслистова. Во второй двадцатиминутке Якуб Стенквист отправил шайбу в незащищенный угол ворот Йони Оргиса и увеличил преимущество «Северстали».

Возродить интригу в матче хозяевам удалось в начале третьего периода, отыграв один гол. Окончательный итог «желто-черным» удалось подвести в последние десять минут матча, когда Игорь Гераськин, Роберт Рооба и Владислав Кодола ещё по разу поразили ворота хозяев, принеся победу «Северстали» со счетом 5:1.

«Хочу поздравить ребят с победой. Были отрезки, когда «Барыс» играл лучше. Не без этого. Было провальное начало третьего периода, когда пропустили две контратаки. Одна привела к голу, вторая привела к удалению. Остальное время - ребята молодцы, хорошо играли, по заданию. Забили свои голы, моменты. Хотя ещё были. Но сегодня и реализация была хорошей. Сама игра мне очень понравилась», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин

Выездная серия игр у «Северстали» продолжится 26 октября, в Уфе, матчем против «Салавата Юлаева».