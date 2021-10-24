Систему распознавания курильщиков планируют создать в России

24.10.2021 [Общество]

Платформа национальной технологической инициативы планирует создать в России систему, которая будет фиксировать людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах.

«Cистема будет определять сам факт курения сигарет или вейпов на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — рассказали RT в пресс-службе Платформы НТИ.

Cистема видеоаналитики в режиме реального времени анализирует видео с камер, распознает на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны.

«Cистему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город», — рассказали разработчики системы.

Тэги: курение, запрет

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