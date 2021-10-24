Вологодские telegram-каналы обсуждают здоровье губернатора

В четверг глава региона Олег Кувшинников провел оперштаб. Во время заседания наблюдатели заметили, что губернатор несколько раз прерывал трансляцию, чтобы запить водой кашель.

Губернатор несколько раз отключал микрофон, брал какие-то паузы непонятной этиологии, да и само заседание началось с запозданием.

Сам Олег Кувшинников инсайды об ухудшении здоровья решительно отрицает.

«Здоров, чего и всем вам желаю. Последний раз в качестве пациента был в медучреждении зимой во время прививки. А до этого - несколько лет назад на профосмотре» - написал в своем телеграмм – канале Олег Кувшинников.