Спортсмены из Вытегры стали чемпионами мира по гиревому спорту

23.10.2021 [Спорт]

В Будапеште с 21 по 25 октября проходят чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В нем приняли участие 450 спортсменов, из 32 стран.

Елизавета Джони и Спартак Бенидзе из Вытегры завоевали 3 золотых и бронзовую медаль.

Две золотых медали завоевала Елизавета Бенидзе, одержав победу среди юниорок и среди женщин. Ещё одно золото России принес её брат - Джони Бенидзе, став 13-й кратным чемпионом мира. Воспитанник вытегорского ДЮСШ, первый тренер Вячеслав Огарев, сейчас выступает за сборную Санкт-Петербурга.

Ещё одну медаль бронзового достоинства, завоевал Спартак Бенидзе.

Тэги: гиревой спорт

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