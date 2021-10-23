Спортсмены из Вытегры стали чемпионами мира по гиревому спорту

В Будапеште с 21 по 25 октября проходят чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В нем приняли участие 450 спортсменов, из 32 стран.

Елизавета Джони и Спартак Бенидзе из Вытегры завоевали 3 золотых и бронзовую медаль.

Две золотых медали завоевала Елизавета Бенидзе, одержав победу среди юниорок и среди женщин. Ещё одно золото России принес её брат - Джони Бенидзе, став 13-й кратным чемпионом мира. Воспитанник вытегорского ДЮСШ, первый тренер Вячеслав Огарев, сейчас выступает за сборную Санкт-Петербурга.

Ещё одну медаль бронзового достоинства, завоевал Спартак Бенидзе.