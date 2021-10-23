В Череповце спасателям пришлось снимать горшок с головы двухлетней девочки

В Череповце спасателям пришлось выручать двухлетнюю девочку, которая надела себе на голову горшок. Инцидент произошел сегодня около 11:30 на улице Годовикова.



«Девочка двух лет надела на голову стульчак, протащила его через голову, а снять не смогла. Мать девочки сильно переживала, вызвала спасателей, чтобы освободить ребенка. Стульчак пластиковый, спасатели перерезали его пополам. Дети постоянно что-нибудь надевают на голову, руки, ноги», — рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакое.

К счастью, обошлось без травм.