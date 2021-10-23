Грибоведы Череповца рассказали, как искать грибы по снимкам из космоса

Череповецкие грибоведы представили вторую книгу "Грибы Вологодской области", в которой рассказали о поиске грибных мест по снимкам со спутника.

Первый том книги вышел в 2018 году. Авторы обеих книг — Елена Мекк и Николай Будник.

«В новой книге мы рассказываем о поиске грибов из космоса, а точнее по снимкам со спутников. Конечно, сами грибы из космоса не видно, но можно различить типы лесов, ручьи, низменности, заросшие поля, где можно найти разные виды грибов. Мы рассказываем, как это сделать, какие лучше использовать программы и редакторы», — пояснила Елена Мекк, представляя второе издание.

В книге авторы не только описывают, как искать грибы из космоса. Но и описывают, как найти определенные виды грибов в разное время года. Третий раздел посвящен мистике леса.

Объем книги — 160 страниц, в ней больше 400 фотографий, 399 из них сделали авторы.



