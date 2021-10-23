В Вологде собирают деньги на операцию легенде лыжного спорта

23.10.2021 [Общество]

Алевтина Орлова считается одной из сильнейших гонщиц в истории лыжного спорта Вологодской области. На протяжении 20 лет она была директором спортивной школы «Спартак», а сейчас работает в ДЮСШ зимних видов спорта.

«Много сил, энергии и здоровья отдала Алевтина Александровна любимому виду спорта, в котором она по праву является его живой легендой. Скорого год, как идут бюрократические проволочки с чиновниками от медицины. В январе 2021 года были поданы документы на получение квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Квоту выделили, но до настоящего времени операцию не назначают», - рассказали в федерации по лыжным гонкам Вологодской области.

Представители федерации обращались с жалобами в департамент здравоохранения области, Минздрав, Росздравнадзор, но ответ получали один и тот же: ждать, поскольку сущесвует очередь.

«Сроки ожидания законом не ограничены, можно ждать 2-3 года. Однако с каждым днем Алевтине Александровне всё труднее передвигаться с больными ногами», - пояснили организаторы акции.

Стоимость операции только одного коленного сустава оценивается в 230 тысяч рублей.

Тэги: спорт, лыжные гонки, операция

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