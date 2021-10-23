Хоккеисты череповецкой «Северстали» всухую переиграли рижское «Динамо»

Хоккеисты череповецкой «Северстали» победили рижское «Динамо», забив по голу во втором и третьем периодах.

«Северстали» удалось дважды реализовать численное большинство. Шайбы в составе «сталеваров» забрасывали Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко. Отметим игру белорусского вратаря череповчан Константина Шостака, который уже второй раз в этом сезоне оставил свои ворота «сухими.

«Очень важная игра. Можно сказать, игра за четыре очка. Ребята понимали ответственность. Очень хорошо сыграли в обороне. В конце, конечно, немножко буллитик подпортил нам нервы. Хорошо реализовали большинство два раза, хорошо сыграли в меньшинстве. Отсюда и победа», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Уже завтра череповчанам предстоит померятся силами в Казахстане с местным «Барысом», который занимает 7 место в Восточной конференции. «Северсталь» сейчас балансирует на грани восьмерки на «Западе».