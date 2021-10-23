Автомобиль в Вологде сгорел во время утилизации

23.10.2021 [Происшествия]

Автомобиль ВАЗ-2114 сгорел накануне вечером на улице Железнодорожной Вологды. Происшествие, по словам сотрудников МЧС, произошло около 17 часов.

Причиной пожара стала искра, попавшая в багажник автомобиля во время его утилизации. В результате возгорания сгорели горючие предметы в салоне автомобиля. Кроме того, как пояснили в региональном управлении МЧС, «наблюдаются термические повреждения огнем по всей площади автомобиля».

Тушить металлолом, который раньше назывался автомобилем, приехали 6 пожарных.

Тэги: пожар, автомобиль, искра

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря

Похожие новости

25-летний мужчина погиб на пожаре в Федотово

Происшествие случилось накануне вечером

508
0

В Великом Устюге в пожаре пострадал мужчина

Сообщение о пожаре поступило ночью

393
0

В Великоустюгском районе сгорела мебельная мастерская

Инцидент произошёл в посёлке Кузино поздно вечером 20 октября

563
0

В Череповце в одной из квартир загорелся телевизор

Женщине удалось потушить технику самой

637
0

В Великом Устюге произошел пожар в котельной завода по производству бетона

Предположительная причина пожара - неправильное устройство или неисправность котла

457
0

В школе № 26 Вологды произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки

Было эвакуировано 890 человек

1109
0

В Вологодском районе задержали мужчину, который распилил чужую беседку и поджёг дачный дом

Потерпевшая рассказала, что ранее задержанный уже поджигал её дачу

904
0

Житель Никольского района поджег дом 87-летней матери

Женщина находилась внутри и, со слов очевидцев, сама выбралась из пожара через окно

1003
0

В Вологде минувшей ночью сгорела остановка напротив ТЮЗа

Причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц

1153
0

СК рассказал подробности трагедии с гибелью маленьких детей на пожаре

Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности

2581
0

Мать с двумя малолетними детьми погибла сегодня на пожаре в Вологде

Происшествие случилось ночью в квартире дома по улице Маяковского

1989
0

Полицейский вынес мужчину без сознания из горящего дома в Нюксенском районе

Благодаря действиям участкового уполномоченного Алексея Попова удалось избежать человеческих жертв

803
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Грибоведы Череповца рассказали, как искать грибы по снимкам из космоса
В четырех районах Вологодской области запустят раздельный сбор мусора
339 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде собирают деньги на операцию легенде лыжного спорта
Хоккеисты череповецкой «Северстали» всухую переиграли рижское «Динамо»
Автомобиль в Вологде сгорел во время утилизации
Две мошенницы обманули женщину с помощью яйца, газеты и черной ткани
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4524
0
22.10.2021 [БлогоVO]

Ребёнок осмотрен врачами областной детской больницы, повреждений внутренних органов не обнаружено

361
0
22.10.2021 [Обзор Прессы]

«Если регионы последуют примеру Севастополя, результаты переписи нужно будет выкинуть на помойку»

470
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика