Автомобиль в Вологде сгорел во время утилизации

Автомобиль ВАЗ-2114 сгорел накануне вечером на улице Железнодорожной Вологды. Происшествие, по словам сотрудников МЧС, произошло около 17 часов.

Причиной пожара стала искра, попавшая в багажник автомобиля во время его утилизации. В результате возгорания сгорели горючие предметы в салоне автомобиля. Кроме того, как пояснили в региональном управлении МЧС, «наблюдаются термические повреждения огнем по всей площади автомобиля».

Тушить металлолом, который раньше назывался автомобилем, приехали 6 пожарных.