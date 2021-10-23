Две мошенницы обманули женщину с помощью яйца, газеты и черной ткани

С заявлением об обмане в отдел полиции Кич-Городецкого района обратилась 83-х летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что к ней приходили две женщины, которые интересовались, не продает ли она картофель.

Во время непринужденной беседы визитерши убедили пенсионерку, что на нее наложена порча, из-за чего женщину мучают частые головные боли.

Для убедительности одна из женщин достала куриное яйцо, разбила его в присутствии хозяйки дома и достала якобы из яйца кусочек черной материи. Все это, по словам мошенницы, доказывало существование порчи.

«Дальнейший обряд предполагал, что в газету нужно положить деньги. Пенсионерка взяла 21 тысячу 800 рублей и завернула в бумагу. После «снятия порчи» женщины покинули дом, а пенсионерка заметила, что деньги, завернутые в газету, пропали. Исчезли также сотовый телефон и кофта», - рассказали в пресс – службе регионального УМВД.

Сыщики по подозрению в мошенничестве задержали двух женщин – 52-х и 33-х лет. Часть похищенных денег они успели потратить. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.