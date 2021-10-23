Вологодский футбольный клуб «Динамо» переходит в профессиональную лигу

23.10.2021 [Спорт]

Вологодский клуб «Динамо» в следующем сезоне будет играть во втором дивизионе футбольной национальной лиги. Финансирование футбольного клуба берет на себя администрация Вологды совместно с инвесторами.

Соглашение с инвесторами по развитию футбольного клуба администрация намерена подписать в ближайшее время. Чтобы зафиксировать переход «Динамо» из любителей в профессионалы, в Вологду приедет представитель лицензионного отдела Российского футбольного союза. Специалисты составят план благоустройства стадиона «Динамо», чтобы команда могла тренироваться там. Ремонт планируется провести за счет внебюджетных средств.

«Мы готовы и очень ждем ворваться в профессиональный футбол. До следующего чемпионата будет много работы и долгий подготовительный процесс по формированию состава и готовности команды, чтобы она успешно стартовала. Но мы уже все продумали и готовы», - прокомментировал главный тренер команды «Динамо» Рудольф Чесалов.

«Динамовцы» подтвердили свой уровень победами в чемпионате, в кубке МФФ «Золотое Кольцо», а также в кубке Вологодской области. По итогам чемпионата «Золотого Кольца» вологодский клуб продемонстрировал самый результативный футбол в турнире, забив за 22 игры 65 мячей.

Сейчас футболисты готовятся к финальному турниру чемпионата России по футболу среди любительских команд, который пройдёт в Сочи с 11 по 22 ноября. После перехода команды «Динамо» (Вологда) во второй дивизион, защищать Вологду в третьем дивизионе будет молодежная команда СШОР по футболу.

Футбольный клуб «СДЮСШОР-Вологда» был создан в 2016 году. Учредителем стала СШОР по футболу города Вологды. В 2021-м году, в год 110-летия вологодского футбола и 95-летия вологодского «Динамо», клуб переименован в «Динамо» (Вологда).

Тэги: Динамо, Футбол

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