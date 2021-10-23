25-летний мужчина погиб на пожаре в Федотово

Пожар в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома случился в поселке Федотово накануне в седьмом часу вечера. Как пояснили в областном управлении МЧС, квартира, в которой произошло ЧП, расположена на втором этаже пятиэтажного панельного дома.

В результате пожара огнем уничтожен натяжной потолок в прихожей и в комнате, а также линолеум. Обуглена мебель, входные двери квартиры, где случился пожар и две соседние квартиры, закопчен подъезд.

В результате пожара погиб 25-детний мужчина. В 18.48 минут он был вынесен из квартиры на улицу. Но уже в 19.00 врачи констатировали смерть.

Причина пожара устанавливается.