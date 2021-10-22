Ведущий «Орла и решки» Петр Романов удивился домам в центре Вологды

Ведущий программы «Орел и решка» Петр Романов прилетел в Вологду на встречу с вологодскими студентами. Как заявил телеведущий телеканалу 35ТВ, его удивили дома в центре Вологды.

«Меня удивляет, что у вас в центре города стоят дома. Я думал такое только в кино показывают. У меня ломаются стереотипы. Я вообще не видел многоэтажек. В центре как раз домики стоят и в одном из таких домиков мне удалось побывать. Мы зашли на чашку чая и остались там на три часа. Познакомились с хозяйским котом. Причем, мне понравилось, как квартира оформлена. Настолько она инстаграмная. Настолько колоритная, стильная, все круто. Вышел на балкон, посмотрел за прохожими. Я бы так пожил», - заявил Романов.

По словам координатора проекта «Диалог на равных» Екатерины Соловьевой, встреча с Петром Романовым – это одна из многочисленных встреч проекта, где перед студентами выступают бизнесмены, телеведущие или спортсмены, которые делятся историями своего успеха.