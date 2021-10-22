В Кириллове пьяный водитель врезался в полицейскую машину

В Кириллове следователи разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал сотрудник полиции.

«По версии следствия, ночью 10 октября 2021 года житель г. Кириллов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на личном технически исправном легковом автомобиле из двора и, не уступил дорогу служебному автомобилю ОМВД России по Кирилловскому району, следовавшему в связи с исполнением правоохранителями своих должностных обязанностей, допустил столкновение с ним», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Из собственных источников newsVO стало известно, что мужчина управлял автомобилем «Митсубиси Лансер».

В отношении 25-летнего виновника ДТП возбуждено уголовное дело. Он пояснил, что сел за руль пьяным из-за ссоры в семье. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.