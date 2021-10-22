Кремль заявил об отсутствии планов по дополнительной поддержке населения из-за ограничений

22.10.2021 [Общество]

Дополнительные меры поддержки населения в связи с нерабочими днями в России пока не предусматриваются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сейчас действуют точечные меры поддержки. Они распространяются на одиноких матерей, родителей, семей с детьми и другие категории населения.

«Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Дмитрий Песков также сообщил, что у властей пока нет радикальных планов по сдерживанию пандемии в России. В то же время он отметил, что пока никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Тэги: коронавирус, Поддержка

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