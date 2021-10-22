После стремительного потепления Вологодчину ожидает стремительное похолодание

22.10.2021 [Общество]

Потепление, которое пришло на Вологодчину в последние дни, было столь стремительным, что за несколько часов температура воздуха с отрицательных значений поднималась до +6 градусов, а в дневные часы в отдельных районах преодолела планку +14 градусов.

В Вологде, к примеру, 21 октября был побит максимум температуры с 1944 года. В этот день показания термометров зафиксировали +13 градусов.

В выходные дни регион будет постепенно освобождаться от влияния облачного вихря. В субботу осадки пройдут на всей территории области, температурный фон останется повышенным ночью и днем до +7 градусов тепла.

На северо-западе области после прохождения холодного атмосферного фронта ветер развернется на северное направление и начнется заток холодного воздуха.
В ночь на воскресенье начнет подмораживать, на дорогах возникнут условия для образования гололедицы.

В воскресенье, 24 октября, вся область окажется в наиболее холодной части циклона, значения дневной температуры составят от 0 до +4 градусов тепла.

Похолодание усилится в понедельник. Ночью местами будет до -3 градусов, днем не выше +4 градусов.

Тэги: погода, похолодание

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря

Похожие новости

Погода этой недели: от снега до резкого потепления

При этом возможно усиление ветра до 18 м/с

2025
0

Снег с дождем обещают синоптики в начале следующей недели

Уже в субботу, 16 октября, Вологодскую область начнет пересекать североатлантический циклон

1516
0

Малооблачная погода сменится на Вологодчине дождями

Характер погоды начнет меняться уже в среду, 13 октября

1687
0

Небольшие дожди обещают синоптики в выходные в северных и восточных районах области

В начале следующей недели антициклон вновь блокирует ненастную погоду

1003
0

На Вологодчину пришел «гнилой» антициклон

Синоптики объяснили, почему, несмотря на обещанный антициклон, над Вологдой хмурое небо

1994
0

Солнечную погоду обещают вологодские синоптики

Ненастный циклон, испортивший вологжанам погоду в выходные дни, покидает территорию области

1191
0

Сегодня наступает астрономическая осень

Осеннее равноденствие сопровождается уменьшением продолжительности светового дня и понижением температуры

730
0

Незначительное потепление и дожди ожидаются в Вологде

Синоптики не прогнозируют выпадения снега

937
0

Очередная порция холодного воздуха накроет Вологодчину

Территория Вологодской области, по данным синоптиков, находится под влиянием огромного циклона, который закачивает холодный воздух

1465
0

Синоптики рассказали, какая погода будет в Вологодской области 1 сентября

Ожидаются дожди, местами сильные

1868
0

Синоптики пообещали снег в начале сентября в Вологодской области

Серьезное похолодание начнется 2 сентября

3158
0

Последние дни лета в Вологодской области будут прохладными

Как отметили в Вологодском гидрометцентре, «атмосфера будет постепенно настраиваться на осень»

824
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Москве из-за урагана обломился зубец на Кремлевской стене
Устюжанин получил условный срок за то, что ударил полицейского табуретом по голове
Кремль заявил об отсутствии планов по дополнительной поддержке населения из-за ограничений
После стремительного потепления Вологодчину ожидает стремительное похолодание
Оперштаб: предприятия Вологодской области продолжат свою работу с 1 по 7 ноября
В Череповце установили пятый по счету бесплатный общественный туалет
Студент из Вологды получил условный срок за распространение вредоносных программ
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4479
0
22.10.2021 [БлогоVO]

Если в Вологде водителям мешает ездить гололёд, то в Ермаково — столбы. Точнее, дорожные знаки

64
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

739
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика