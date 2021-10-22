После стремительного потепления Вологодчину ожидает стремительное похолодание

Потепление, которое пришло на Вологодчину в последние дни, было столь стремительным, что за несколько часов температура воздуха с отрицательных значений поднималась до +6 градусов, а в дневные часы в отдельных районах преодолела планку +14 градусов.

В Вологде, к примеру, 21 октября был побит максимум температуры с 1944 года. В этот день показания термометров зафиксировали +13 градусов.

В выходные дни регион будет постепенно освобождаться от влияния облачного вихря. В субботу осадки пройдут на всей территории области, температурный фон останется повышенным ночью и днем до +7 градусов тепла.

На северо-западе области после прохождения холодного атмосферного фронта ветер развернется на северное направление и начнется заток холодного воздуха.

В ночь на воскресенье начнет подмораживать, на дорогах возникнут условия для образования гололедицы.

В воскресенье, 24 октября, вся область окажется в наиболее холодной части циклона, значения дневной температуры составят от 0 до +4 градусов тепла.

Похолодание усилится в понедельник. Ночью местами будет до -3 градусов, днем не выше +4 градусов.