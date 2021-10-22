Оперштаб: предприятия Вологодской области продолжат свою работу с 1 по 7 ноября

Региональные власти пояснили, какие организации продолжат работу в выходные дни. По словам начальника государственно – правового департамента областного правительства Сергея Сорокина, это системообразующие предприятия, куда входят сельхозпредприятия и металлургия, автодиллеры, предприятия ЖКХ и энергообеспечения, продуктовые организации, магазины с товарами первой необходимости, медицинские организации и предприятия, обеспечивающие их бесперебойную работу.

Что касается самих нерабочих дней, они не относятся ни к выходным, ни к праздничным дням. Эти дни имеют особый статус. Запрета на работу в эти дни нет. Это касается и самозанятых, которые вправе сами решать – работать им или нет.

По всем спорным вопросам в департаменте труда и соцразвития будет работать телефон горячей линии 8 (8172) 23-02-25, по которому можно получить ответ на интересующие вопросы.