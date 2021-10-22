В Череповце установили пятый по счету бесплатный общественный туалет

22.10.2021 [Общество]

В череповецком парке 200-летия города установлен новый модульный туалет. Он стал пятым бесплатным общественным туалетом в городе.
Как рассказал мэр города Вадим Германов, много лет отсутствие уборных в парке вызывало нарекание жителей. Наконец-то блага цивилизации добрались и до этого уголка. Они сменили надоевшие синие кабинки, которые то и дело оказывались перевернутыми.

«Снаружи модуля установлена видеокамера. Готовы и графики регулярной уборки, но мы продолжаем надеяться на сознательность и растущий уровень культуры горожан. Именно это и позволит сохранить туалеты в рабочем состоянии», - прокомментировал мэр Череповца.

Тэги: туалет, парк

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце установили пятый по счету бесплатный общественный туалет
Студент из Вологды получил условный срок за распространение вредоносных программ
В Череповце будут судить женщину, двухлетний сын которой выпал с пятого этажа
332 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В России резко выросло количество сайтов, имитирующих Госуслуги
УФАС оштрафовало МРСК Северо-Запад за отказ в подключении к электричеству двух участков в Бабаевском районе
Вологодское управление ФСБ возглавил полковник Олег Алексеев
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4473
0
21.10.2021 [БлогоVO]

Вы знаете своих соседей? Они дружно живут? Как они относятся к своим детям?

433
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

732
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика