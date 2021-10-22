В Череповце установили пятый по счету бесплатный общественный туалет

В череповецком парке 200-летия города установлен новый модульный туалет. Он стал пятым бесплатным общественным туалетом в городе.

Как рассказал мэр города Вадим Германов, много лет отсутствие уборных в парке вызывало нарекание жителей. Наконец-то блага цивилизации добрались и до этого уголка. Они сменили надоевшие синие кабинки, которые то и дело оказывались перевернутыми.

«Снаружи модуля установлена видеокамера. Готовы и графики регулярной уборки, но мы продолжаем надеяться на сознательность и растущий уровень культуры горожан. Именно это и позволит сохранить туалеты в рабочем состоянии», - прокомментировал мэр Череповца.