Студент из Вологды получил условный срок за распространение вредоносных программ

В Вологде суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в распространении вредоносных программ.

Как установлено судом, в период с января 2017 года по январь 2020 года, молодой человек с помощью вирусной программы похищал личные данные пользователей различных сайтов в интернете, в частности, логины и пароли от аккаунтов, а после продавал полученную информацию на специализированном форуме.

«В результате вышеуказанной преступной деятельности обвиняемый получил денежные средства в общей сумме не менее 125 000 рублей», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.