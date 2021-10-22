В Череповце будут судить женщину, двухлетний сын которой выпал с пятого этажа

22.10.2021 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, сын которой выпал из окна. Её обвиняют в оставлении в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в доме на улице Горького утром 11 августа 2021 года. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, получил травмы и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

«В ходе следствия обвиняемая пояснила о том, что в пространстве створки окна, перед тем, как она вышла из комнаты в кухню, находилась металлическая сетка. По мнению женщины, сетка служила препятствием к выпадению. Ребенок в момент ее выхода из помещения играл на полу, а после того, как женщина обнаружила, что ребенок выпал, сетки в окне уже не было», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: выпал из окна, уголовное дело, суд

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