В России резко выросло количество сайтов, имитирующих Госуслуги

На фоне новостей о новом локдауне и распространении в регионах QR-кодов в рунете за несколько дней появилось почти 50 сайтов, имитирующих портал «Госуслуги». Обычно в сутки регистрируется не более двух подобных ресурсов.

С 18 по 21 октября в зоне .ru зарегистрировано, к примеру, gosusliga.ru, gosusluni.ru и другие. Они появились после объявления о введении в России новых жестких ограничений из-за пандемии.

Как говорят эксперты, настолько массовой регистрации подобных доменов не наблюдалось с начала лета, когда в Москве вводили требование предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание, и паспорт.

Мошенники активизировались еще до официального подтверждения нерабочих дней, как только заговорили о такой возможности.

Глава компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров объяснил «Коммерсанту», что именно на такие фейковые сайты, похожие на «Госуслуги», ведут ссылки на поддельных справках. По его словам, в последние дни в сети наблюдается рост поисковых запросов об оформлении фейковых ПЦР-тестов.

Граждан, использующих фальшивые справки, можно привлечь по ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, говорит член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович.