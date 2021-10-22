УФАС оштрафовало МРСК Северо-Запад за отказ в подключении к электричеству двух участков в Бабаевском районе

Вологодское УФАС оштрафовало ПАО «Россети Северо-Запад» (новое название ПАО «МРСК Северо-Запад») за отказ в подключении к электричеству участков в посёлке Пяжелка и в посёлке Борисово-Судское в Бабаевском районе.

«В октябре 2020 года АО „Вологдаоблэнерго“ обратилось в ПАО „МРСК Северо-Запада“ с двумя заявками на технологическое присоединение ранее присоединенных энергопринимающих устройств в поселке Пяжелка и в поселке Борисово-Судское Бабаевского района в связи с изменением категории надежности с третьей на вторую. Только после повторного обращения вологодской сетевой компанией и продолжительной переписки между сторонами ПАО „МРСК Северо-Запада“ по обеим заявкам отказало АО „Вологдаоблэнерго“ в выдаче договора на технологическое присоединение», — сообщает пресс-служба вологодского УФАС

С учётом незаконности отказа, компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей: по 100 тысяч рублей за каждое нарушение.