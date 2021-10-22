Мэрия Череповца готовит грандиозный мастер-план развития города

22.10.2021 [Общество]

Возрождение водного транспорта, комплекс небоскребов «Череповец-сити», развитие малоэтажного строительства. Компания «Яузапроект» представила мастер-план развития Череповца. Концепция определит изменения городе металлургов на десятилетия вперед. О подготовке глобального плана развития города рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Градоначальник озвучил выводы экспертов, которые посчитали, что стоимость преобразований городской среды может достигнуть 200 миллиардов рублей частных инвестиций.

При этом город, по словам Вадима Германова, должен обеспечить возможности для изменений, создать условия, при которых инвестор увидит, что, например, строительство общественного пространства станет гораздо выгоднее возведения еще одного торгового центра.


«Конечно, предвидим комментарии, в которых череповчане расскажут, что ничего этого никогда не будет. Но давайте оглянемся на 40 лет назад: нет Октябрьского моста, нет Зашекснинского района. Еще 20 лет назад улица Сталеваров заканчивалась тупиком в районе Металлургов, а мост через Ягорбу был двухполосным», - пояснил мэр Череповца Вадим Германов.

Тэги: Череповец, развитие, небоскребы

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