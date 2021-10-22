Житель Вологды чуть не лишился автомобиля за долги по коммуналке

Житель Вологды погасил задолженность перед коммунальными службами и ГИБДД только после ареста автомобиля.

В отделении судебных приставов по городу Вологде № 2 на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя задолженности по платежам в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, оплате за содержание жилья, штрафам ГИБДД. Общая сумма долгов составила — 33 тысячи рублей. Должник прекрасно знал об исполнительных производствах, однако игнорировал их.

«В ходе исполнительных действий судебный пристав выяснил имущественное положение должника. Из запросов в регистрирующие органы стало известно о наличии на праве собственности у гражданина автомобиля „Daewoo Nexia“. В отношении выявленного транспортного средства судебный пристав вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий. В ходе очередного рейдового мероприятия автомобиль должника был установлен сотрудниками службы судебных приставов и Госавтоинспекции. Судебный пристав составил акт описи и ареста принадлежащего гражданину транспортного средства. Мужчине вручили квитанцию для оплаты и предупредили, что если должник и дальше будет игнорировать уплату долгов, автомобиль передадут на принудительную реализацию», — сообщает пресс-служба управления ФССП по Вологодской области.

Вологжанин не обрадовался перспективе остаться без авто и погасил все долги.

УФССП России по Вологодской области напоминает о возможности самостоятельной проверки на наличие или отсутствие задолженности на официальном сайте — www.r35.fssp.gov.ru. В разделе «Банк данных исполнительных производств», введя фамилию, имя и отчество, можно получить информацию о наличии исполнительных производств, распечатать квитанцию и оплатить имеющийся долг. Также эту информацию можно получить с помощью мобильного приложения «ФССП России» и через личный кабинет на портале Госуслуг.