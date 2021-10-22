Череповецкая «Северянка» с поражения начала полуфинальный раунд кубка России по волейболу

22.10.2021 [Спорт]

Первым соперником «Северянки» на этой стадии турнира оказался действующий чемпион России - калининградский «Локомотив». Череповчанки уступили со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 23:25). Самой результативной в составе «Северянок» стала Александра Мамедова, набравшая 10 очков.

«По итогам матча у меня нет претензий к игрокам. Они боролись, бились, проявляли характер, выполняли установку. Все мои претензии сейчас к себе самому. Да, мы выстроили систему игры, которая позволяет побеждать в лиге «А» и даже становиться чемпионом, у нас есть какая-то тактика, и мы её придерживаемся, имеем достаточно высокий уровень техники и силы. Однако его высоты не хватает, чтобы отобрать хотя бы партию у лидера Суперлиги. Мы обязаны побеждать такого соперника, мы обязаны лучше ему противодействовать в атаке, чего сегодня нам и не хватило. Будем работать над этим, получен хороший урок, очень ценный», - сказал после матча главный тренер «Северянки» Роман Самбурский.

Впереди у «Северянки» ещё два матча в полуфинале кубка страны. Сегодня череповчанки сыграют с саратовским «Протоном», завтра померяются силами с краснодарским «Динамо». Отметим, что в решающую стадию турнира выйдет только одна команда - победитель группы.

Тэги: волейбол, кубок России

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района

Похожие новости

Волейболистки череповецкой «Смены» одержали две победы во втором туре Высшей лиги «А»

Спортсменки в двух играх разгромили московский «Луч»

345
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» захватили лидерство после первого тура высшей лиги «А»

Матчи первого тура волейбольной Высшей лиги «А» прошли в Череповце с 30 сентября по 3 октября

651
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» сыграют в полуфинале кубка России

Турнир пройдет в Калининграде

1046
0

Череповецкая «Северянка» одержала третью победу на кубке России по волейболу

Игры предварительного этапа кубка России по волейболу проходят сейчас в Саратове

1292
0

Череповецкое волейбольное дерби состоялось в рамках кубка России

В Омске сразились череповецкие женские команды «Северянка» и «Смена»

745
0

Череповецкие команды по-разному начали игры в Кубке России по волейболу

Предварительный этап турнира стартовал накануне

766
0

Череповецкие волейболистки начали борьбу за кубок России

Сегодня в России стартовал волейбольный сезон

632
0

Спортцентр для занятий волейболом открылся на улице Петрозаводской в Вологде

В четырехэтажном здании разместились два спортивных зала, фитнесс-зал, два тренажерных зала, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и медицинский кабинет

2145
0

Череповецкие волейболистки вышли в финал летней Спартакиады молодёжи России

Игры полуфинального раунда прошли в Пскове с 5 по 9 мая

644
0

Волейболистки ЧГУ стали победительницами предварительного этапа Всероссийских соревнований

Турнир проходил в Ухте с 13 по 16 апреля

1178
0

Череповецкая «Северянка» одержала три победы в трех матчах

С 2 по 4 февраля прошли матчи финального этапа Чемпионата России по волейболу, среди команд Высшей лиги "А"

1295
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» провели шесть матчей за неделю

В город металлургов приехали команды из Москвы, Уфы и Южно-Сахалинска

2105
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В России резко выросло количество сайтов, имитирующих Госуслуги
УФАС оштрафовало МРСК Северо-Запад за отказ в подключении к электричеству двух участков в Бабаевском районе
Вологодское управление ФСБ возглавил полковник Олег Алексеев
В Вологде по факту истязания трёхлетнего мальчика возбуждено уголовное дело
Мэрия Череповца готовит грандиозный мастер-план развития города
Житель Вологды чуть не лишился автомобиля за долги по коммуналке
Череповецкая «Северянка» с поражения начала полуфинальный раунд кубка России по волейболу
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4465
0
21.10.2021 [БлогоVO]

Вы знаете своих соседей? Они дружно живут? Как они относятся к своим детям?

369
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

722
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика