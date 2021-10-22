Череповецкая «Северянка» с поражения начала полуфинальный раунд кубка России по волейболу

Первым соперником «Северянки» на этой стадии турнира оказался действующий чемпион России - калининградский «Локомотив». Череповчанки уступили со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 23:25). Самой результативной в составе «Северянок» стала Александра Мамедова, набравшая 10 очков.

«По итогам матча у меня нет претензий к игрокам. Они боролись, бились, проявляли характер, выполняли установку. Все мои претензии сейчас к себе самому. Да, мы выстроили систему игры, которая позволяет побеждать в лиге «А» и даже становиться чемпионом, у нас есть какая-то тактика, и мы её придерживаемся, имеем достаточно высокий уровень техники и силы. Однако его высоты не хватает, чтобы отобрать хотя бы партию у лидера Суперлиги. Мы обязаны побеждать такого соперника, мы обязаны лучше ему противодействовать в атаке, чего сегодня нам и не хватило. Будем работать над этим, получен хороший урок, очень ценный», - сказал после матча главный тренер «Северянки» Роман Самбурский.