Новорожденные, матери которых переболели коронавирусом, чаще требуют реанимации

Главный врач Вологодского родильного дома Марина Курапова уверена, что коронавирус несет много неблагоприятных последствий для ребенка в утробе матери, которая болеет COVID-19.

На заре пандемии было отмечено, что беременные женщины мало подвержены коронавирусной инфекции. Однако сейчас ситуация поменялась. В популяции у беременных женщин COVID-19 встречается наиболее часто. Такой факт отметила врач в разговоре с сотрудниками центра управления регионом.

«У беременных женщин происходят изменения как в иммунной системе, так и в сердечно-легочной системе», — говорит Мария Курапова, поясняя, что у беременных женщин COVID-19 протекает более тяжело.

«Последние исследования показывают, что у беременных женщин, которые болеют коронавирусной инфекцией, отмечаются преждевременные роды в 25% случаев, антенатальная гибель плода в 2-3%. Также рождаются дети с низкой оценкой по Апгар, которые требует реанимационных мероприятий и возможен даже неблагоприятный исход у новорожденных», — продолжает врач.

Кроме того, в ряде случаев происходит внутриутробное инфицирование плода, то есть вирус выделяют из крови пуповины, из околоплодной жидкости, из молока и лохий послеродовых женщин.

Беременную женщину должны насторожить все симптомы недомогания — это заложенность носа, высокая температура, затруднение дыхания. В этом случае обязательно необходимо вызвать терапевта, он должен сообщить о женщине с подозрением на коронавирусную инфекцию в женскую консультацию. Ведение женщины с COVID-19 должно осуществляться как врачом-терапевтом, так и врачом акушером-гинекологом.

«Всех беременных женщин нужно рассматривать как группу риска по развитию тяжелых осложнений при COVID-19», — поясняет врач.

Женщины, у которых есть ожирение, гестационный сахарный диабет, диабет 1 или 2 типа, тяжелые заболевания печени, почек, дыхательной системы — все подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции. При этом даже легкое течение коронавируса сказывается на здоровье ребенка. Вирус, который существуют в настоящее время, опасен моментальным тяжелым течением на фоне мнимого благополучия.

О том, как женщина будет носить плод, когда вокруг пандемия, она должна задуматься уже на стадии планирования, уверена Мария Курапова.

«Коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние как на сперматогенез, так и на качество ооцитов у женщины. То есть всем планирующим беременность откладывать вакцинацию ни коим образом не нужно. Женщинам, которые уже забеременели, акушеры-гинекологи рекомендуют прививаться, когда гестационный возраст плода достиг 22 недель. Рекомендуют двухкомпонентную вакцину "Спутник", — заключает Мария Курапова. У нее есть примеры, когда женщины, стоящие у нее на учете, сделали прививку, и перенесли ее хорошо.

Напомним, что в период пандемии беременным для посещения женской консультации сертификаты или qr-коды не потребуются. Однако партнерские роды запрещены.