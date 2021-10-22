В Великом Устюге в пожаре пострадал мужчина

22.10.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге в результате пожара в одноэтажном двухквартирном деревянном доме пострадал мужчина. 

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около полтретьего ночи. Горел 42-й дом на Советском проспекте. Собственник одной квартиры женщина 1948 года рождения. Другой - женщина 1973 года рождения.
Огнем было охвачено 84 квадратных метра. Повреждены чердачное помещение, кровля, внутренняя отделка и имущество двух квартир.

"Мужчина 1972 года рождения (супруг собственницы) получил ожог спины 1-2 степени. Не госпитализирован (оказана медицинская помощь на месте)", - сообщают в ГУ МЧС по Вологодской области.

Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
 

Тэги: пожар
ФОТО: МЧС

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