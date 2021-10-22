С начала года в Вологодской области наказаны 58 арбитражных управляющих

С начала года в Вологодской области привлечены к административной ответственности 58 арбитражных управляющих за нарушения законодательства о банкротстве.

Таковы итоги деятельности управления Росреестра по Вологодской области по контролю в сфере саморегулируемых организаций за 9 месяцев 2021 года. С начала этого года Арбитражным судом Вологодской области по заявлениям Управления Росреестра по Вологодской области принято 58 решений о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих.

«4 арбитражных управляющих дисквалифицированы судом на срок шесть месяцев каждый, 3 арбитражных управляющих привлечены к административной ответственности в виде штрафа в общей сумме 75 000 рублей, и 18 арбитражным управляющим назначено наказание в виде предупреждения. Также судом в отношении 33 арбитражных управляющих были вынесены решения о прекращении производства по делу с объявлением устного замечания», - сообщил руководитель Управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин.

Наибольшее количество нарушений арбитражными управляющими составили неисполнение порядка осуществления процедуры банкротства, нарушение процедуры проведения торгов имущества должника.