С начала года в Вологодской области наказаны 58 арбитражных управляющих

22.10.2021 [Общество]

С начала года в Вологодской области привлечены к административной ответственности 58 арбитражных управляющих за нарушения законодательства о банкротстве.

Таковы итоги деятельности управления Росреестра по Вологодской области по контролю  в сфере саморегулируемых организаций за 9 месяцев 2021 года. С начала этого года Арбитражным судом Вологодской области по заявлениям Управления Росреестра по Вологодской области принято 58 решений о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих.

«4 арбитражных управляющих дисквалифицированы судом на срок шесть месяцев каждый, 3 арбитражных управляющих привлечены к административной ответственности в виде штрафа в общей сумме 75 000 рублей, и 18 арбитражным управляющим назначено наказание в виде предупреждения. Также судом в отношении 33 арбитражных управляющих были вынесены решения о прекращении производства по делу с объявлением устного замечания», - сообщил руководитель Управления Росреестра по Вологодской области Дмитрий Тулин.

Наибольшее количество нарушений арбитражными управляющими составили неисполнение порядка осуществления процедуры банкротства, нарушение процедуры проведения торгов имущества должника.

Тэги: банкротство

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