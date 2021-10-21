Жители Великого Устюга неделями не могут получить ответов на тесты на COVID

21.10.2021 [Общество]

Жители Великого Устюга неделями не могут получить ответа на тест на COVID.

Из-за этого возникают проблемы. Люди неделями сидят на больничном. А потом им приходят отрицательные результаты. К тому же бесплатное лечение от коронавируса, можно получить только, если есть ответы теста. Люди пишут, что это увеличивает количество тяжелых пациентов, потому что жители не могут своевременно получить лечение. 

"Что у нас в Великом Устюге в ЦРБ делается? Когда организует главврач нормальную работу, в частности с тестами на COVID, люди не могут дождаться ответов в течение двух недель. Находятся дома и дети на карантине, не ходят в школы, детские сады, родители не работают, а затем через две недели приходит отрицательный ответ. Сколько денег, выплачивают фонды за здоровых людей, находящихся на больничном? Может главврач ЦРБ, уважаемый господин Г., воспринял ситуацию, которую огласила главный санитарный врач России, что тесты должны быть готовы в течение 24 часов, а у нас услышали в течении 24 'ДНЕЙ" ????? Уважаемый главрач господин Главврач, прокомментируйте, ПОЖАЛУЙСТА ситуацию? Или все так плохо???", - такое крик о помощи был опубликован в сообществе Подслушано Великий Устюг.

Под постом многие люди оставили свои комментарии о том, что столкнулись с такой же проблемой. 

8 октября брали тест ! Сегодня звонил , ответ не готов !!!!!!, - написал Сергей Шилыковский. Другая жительница Устюга сдавала тест 11 октября, но так же все еще не может получить результат.

В департаменте здравоохранения Вологодской области связывают такую ситуацию с ростом заболеваемости короновирусной инфекцией и попросили с пониманием отнестись к данной проблеме. 

"Резко возросли объемы обследуемых контингентов. Мощность централизованной лаборатории клинической микробиологии позволяет выполнять ограниченное число исследований методом ПЦР, а именно 120-130 в день. Потребность в данных исследованиях гораздо выше и в первую очередь исследуются пробы по Cito от лиц, направляющихся на госпитализацию, лиц с тяжелой клиникой и пациентов моногоспиталя. В связи с выше указанными причинами исполнение исследований затягивается", - ответили в ведомстве. 

Там предложили устюжанам узнавать результаты анализов самим по телефону: (81738) 2-57-19. Режим работы: в будни 8.00-16.00, перерыв 12.00-13.00.

 

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
В Вологде ищут потерявшуюся девочку

Похожие новости

В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями

Такое решение озвучено губернатором области Олегом Кувшинниковым

1576
0

В Москве на неделю закроют почти все

Мэр столицы ввел временный локдаун с 28 октября по 7 ноября

877
0

324 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

295 человек выздоровели, десять умерли

564
0

На 30 тяжелых пациентов — два врача: реаниматолог рассказал, что происходит за дверями моногоспиталя

«Реанимация должна спасать. А люди умирают. Это неприятно психологически и врачам, и медсестрам, всем окружающим»  

1849
0

319 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

281 человек выздоровел, десять умерли

 

604
0

С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников в интервью ТАСС 

3545
0

Нерабочую неделю предлагает ввести вице-премьер Татьяна Голикова

Помимо этого, она рекомендовала регионам «аккуратно открывать» отрасли после этих нерабочих дней

1548
0

Почти 80% областных депутатов сделали прививку от COVID

При этом фракция ЛДПР, представленная двумя депутатами, привилась на 100%

992
0

311 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

279 человек выздоровели, девять умерли

900
0

Владельца бара в Великоустюгском районе оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя после полуночи

Согласно постановлению регионального правительства, оказание услуг общепита запрещено с полуночи до шести утра

1183
0

307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

260 человек выздоровели, двенадцать умерли

840
0

310 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

263 человека выздоровели, десять умерли

1360
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Великого Устюга неделями не могут получить ответов на тесты на COVID
Ланская журналистам в зале суда: "Еще неизвестно, кто ее убил"
В Вологде ищут мать мальчика, которая привела сына в детский сад с синяками
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
Вологжанин не смог сдать украденный автомобиль в металлолом
Книжный фримаркет пройдёт в Вологде 23 октября
В Москве на неделю закроют почти все
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4426
0
21.10.2021 [БлогоVO]

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов — Владимиру Путину: «Закон об „иноагентах“ бессуден»

154
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

666
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика