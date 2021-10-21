Жители Великого Устюга неделями не могут получить ответов на тесты на COVID

Жители Великого Устюга неделями не могут получить ответа на тест на COVID.

Из-за этого возникают проблемы. Люди неделями сидят на больничном. А потом им приходят отрицательные результаты. К тому же бесплатное лечение от коронавируса, можно получить только, если есть ответы теста. Люди пишут, что это увеличивает количество тяжелых пациентов, потому что жители не могут своевременно получить лечение.

"Что у нас в Великом Устюге в ЦРБ делается? Когда организует главврач нормальную работу, в частности с тестами на COVID, люди не могут дождаться ответов в течение двух недель. Находятся дома и дети на карантине, не ходят в школы, детские сады, родители не работают, а затем через две недели приходит отрицательный ответ. Сколько денег, выплачивают фонды за здоровых людей, находящихся на больничном? Может главврач ЦРБ, уважаемый господин Г., воспринял ситуацию, которую огласила главный санитарный врач России, что тесты должны быть готовы в течение 24 часов, а у нас услышали в течении 24 'ДНЕЙ" ????? Уважаемый главрач господин Главврач, прокомментируйте, ПОЖАЛУЙСТА ситуацию? Или все так плохо???", - такое крик о помощи был опубликован в сообществе Подслушано Великий Устюг.

Под постом многие люди оставили свои комментарии о том, что столкнулись с такой же проблемой.

8 октября брали тест ! Сегодня звонил , ответ не готов !!!!!!, - написал Сергей Шилыковский. Другая жительница Устюга сдавала тест 11 октября, но так же все еще не может получить результат.

В департаменте здравоохранения Вологодской области связывают такую ситуацию с ростом заболеваемости короновирусной инфекцией и попросили с пониманием отнестись к данной проблеме.

"Резко возросли объемы обследуемых контингентов. Мощность централизованной лаборатории клинической микробиологии позволяет выполнять ограниченное число исследований методом ПЦР, а именно 120-130 в день. Потребность в данных исследованиях гораздо выше и в первую очередь исследуются пробы по Cito от лиц, направляющихся на госпитализацию, лиц с тяжелой клиникой и пациентов моногоспиталя. В связи с выше указанными причинами исполнение исследований затягивается", - ответили в ведомстве.

Там предложили устюжанам узнавать результаты анализов самим по телефону: (81738) 2-57-19. Режим работы: в будни 8.00-16.00, перерыв 12.00-13.00.