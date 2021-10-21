В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями

21.10.2021 [Общество]

В Вологодской области в соответствии с указом президента с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями. ОБ этом сегодня объявил глава региона Олег Кувшинников. Работать на территории Вологодчины будут только предприятия непрерывного цикла и обеспечивающие жизнеобеспечение граждан, а также ЖКХ, транспорт и продовольственный ритейл.

Работающим и неработающим не привитым вологжанам возрастной категории 60+ рекомендовано в течении месяца оставаться дома, чтобы успеть за этот период пройти вакцинацию.

Также, по решению региональных властей, в ближайшее время на территории области дополнительно будет развернуто 710 коек в монопрофильных госпиталях, поскольку на данный момент из 1990 коек моногоспиталей свободными остаются лишь 8,4%, хотя количество заболевших по-прежнему растет.

Тэги: коронавирус, выходные, губернатор

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