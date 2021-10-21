Вологжанин не смог сдать украденный автомобиль в металлолом

21.10.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу автомобиля «Фольксваген», принадлежащего 43-летнему местному жителю.

Потерпевший рассказал, что машина побывала в ДТП, после чего он оставил её на парковке и уехал в командировку. Вернувшись, он обнаружил пропажу авто. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался 47-летний ранее судимый вологжанин. Его задержали.

«На допросе мужчина признал свою вину и пояснил следователю, что давно приметил разбитый автомобиль, который длительный период времени стоял на парковке. Решив, что автомобиль бесхозный, злоумышленник вызвал эвакуатор и отвез его в пункт приема металла, в надежде получить за него денежное вознаграждение. Однако сотрудник пункта приема металла отказался принять машину без документов. Чтобы не тратиться на доставку машины на прежнее место, подозреваемый оставил ее на парковке возле пункта приема металла», — сообщает пресс-служба областного УМВД

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Машину изъяли и вернут владельцу.

Тэги: автомобиль, кража, металлолом

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