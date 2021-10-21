В Москве на неделю закроют почти все

21.10.2021 [Общество]

В период нерабочих дней москвичам разрешать гулять по улицам и паркам, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве с 28 октября по 7 ноября останутся работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Закроются музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские. Прекратят работу даже стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи. Исключения для вакцинированных граждан сделаны лишь при посещении музеев и театров: они могут продолжать работу при условии заполняемостью посетителями не более чем на 50%. Столичные рестораны смогут работать на вынос.

Также в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Разблокировать их они смогут только после вакцинации.

Власти ожидают, что за неделю ситуация с коронавирусом улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, пишет РБК.

После 7 ноября будет введен еще ряд защитных мер. Так, спортивные мероприятия, театры и музеи можно будет посещать только при предъявлении QR-кода вакцинированного, переболевшего или ПЦР-теста. Также для них будет введено требование 70-процентной заполняемости.

О том, будут ли вводиться ограничительные меры на территории Вологодской области, станет известно уже сегодня после заседания областного оперштаба.  

Тэги: локдаун, ограничения, коронавирус

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