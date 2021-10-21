Автовокзал в Вологде обязали сделать пандус доступным для инвалидов

21.10.2021 [Общество]

В Вологде прокуратура обязала администрацию автовокзала устранить нарушения, связанные с организацией беспрепятственного доступа маломобильных граждан в здание. Нарушения были выявлены в результате прокурорской проверки.

«Так, проверка показала, что в здании автовокзала входная группа не отвечает требованиям беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, а пандус, входной группы, установленный со стороны п. Бабушкина и посадочной зоны не соответствует установленным нормативам», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

В результате, автовокзал провёл работы по переустройству пандусов согласно установленным нормативам.

Тэги: автовокзал, пандус, инвалиды

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