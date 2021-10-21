Вологжанин отправится в колонию за изнасилование знакомой и незаконное проникновение в её квартиру

В Вологде суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в изнасиловании и незаконном проникновении в квартиру знакомой.

Инцидент произошёл в апреле 2021 года. Пьяный подсудимый пришёл к потерпевшей, стучал в дверь и требовал его впустить. Получив отказ, он взломал замок и вошёл внутрь.

«В квартире потерпевшей он нанес ей удары по лицу и телу, сорвал ее одежду и изнасиловал», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

В суде мужчина не признал вину. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.