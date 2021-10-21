Книжный фримаркет пройдёт в Вологде 23 октября

Благотворительная акция «Книжный фримаркет» пройдет в ближайшую субботу, 23 октября в Вологде.

– Посмотреть, приобрести или обменять книгу в ходе этой маленькой благотворительной ярмарки могут люди любого возраста, пола и достатка, – говорят организаторы мероприятия. – Приглашаем всех желающих принять участие в «книжном водовороте», и напоминаем, что книги, которые вы планируете принести, должны быть в хорошем состоянии! Если вы готовы поделиться вашими книгами, смело приносите их к нам! Это не только хорошая возможность сделать подарок незнакомому человеку и, но и получить такой же подарок в ответ.

Напомним, что книжный фримаркет – это свободный обмен книгами, где каждый может подарить вторую жизнь прочитанным томам и совершенно бесплатно получить взамен понравившееся ему издание.

Подобные фримаркеты проходят в Вологодской областной библиотеке с 2017 года.

Начало мероприятия 23 октября, в 10:00 по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, в фойе 1-го этажа.

Вход свободный.

Возрастное ограничение (12+).