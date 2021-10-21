Череповчанин нашёл обрез ружья и подарил его знакомому

21.10.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия.

Из собственных источников newsVO стало известно, что он пришёл с предметом, похожим на обрез ружья к своему другу , а тот сообщил о госте правоохранителям.

«Прибывшие полицейские во дворе дома задержали мужчину, схожего по приметам, неподалеку в траве правоохранители обнаружили обрез гладкоствольного оружия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный сказал, что обрез подарил ему его 48-летний друг. Второго мужчину также задержали. Тот пояснил, что нашёл оружие и решил подарить его первому задержанному.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: оружие
фото пресс-службы УМВД по Череповцу

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