Первый в Вологодской области крематорий начали строить в Череповце

21.10.2021 [Общество]

Первый в Вологодской области крематорий начали строить в Череповце. Напомним, на данный момент крематориев в регионе нет. Обычно людей хоронят на кладбищах, но в случае необходимости или по желанию родственников останки отвозят в крематории Ярославля или Санкт-Петербурга.

Под крематорий и колумбарий –  специальные хранилища для урн с прахом кремированных усопших – отведено 1,2 гектара.

– Крематорий с колумбарием строят за четвертым кладбищем, в районе Ивачево. Площадку уже расчистили, сейчас идет планировка, утверждение проекта электроснабжения, – сообщает сайт череповецкой мэрии.

Эскизный проект крематория и колумбария уже готов.

Фото: cherinfo.ru

– Это социальный объект, он нужен. На пятом кладбище уже два квартала «заселили» за полгода. Сначала хотим одну печь поставить, потом купить вторую, резервную. Оборудование пока не заказывали. Эскизный проект крематория и колумбария готов. Размер крематория — 18 на 36 метров. Всё предусмотрено: печное отделение, зона персонала с раздевалками, душевыми, кабинет для оформления документов. Будет зал прощаний, его площадь — 93 квадратных метра. Предусмотрена комната прощания со стеклом, где можно будет смотреть, как гроб уезжает в печь. Колумбарий будет рядом. Высота и ширина ниши — примерно 40 сантиметров. Думаем, урны будут одинаковыми. Услуги крематория будут стоить примерно 26 тысяч рублей, если ничего не изменится. Зато площадь не нужна, без копок, на памятник нет расходов, — рассказал cherinfo.ru инвестор Вячеслав Ляхин.

Сообщается также, что в строительство крематория инвесторы собирались вложить около 50 миллионов рублей. Из-за подорожания оборудования и стройматериалов проект обойдется дороже — примерно 70 миллионов.

Этот крематорий планируют запустить через три года.

Ранее NewsVo рассказывал, что вопрос о строительстве крематория в Череповце обсуждался ещё в 2007 году. Летом этого года стало известно, что инвестор арендовал у мэрии участок под крематорий.

Тэги: крематорий

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
В Вологде ищут потерявшуюся девочку
Врач умер от инфаркта, а медсестра пережила клиническую смерть в моногоспитале Череповца
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам

Похожие новости

В Череповце инвестор арендовал у мэрии участок под крематорий

За землю у городского кладбища «Альянс Групп» будет платить по 1,2 млн рублей в год

1193
0

Крематорий с хранилищем урн планируют построить в Череповце

Мэрия объявила аукцион по поиску арендатора земельного участка за четвертым кладбищем

1958
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На прощание с Соней Жаворонковой вологжане принесли живые цветы
Череповчанин нашёл обрез ружья и подарил его знакомому
Первый в Вологодской области крематорий начали строить в Череповце
Волейболистки череповецкой «Смены» одержали две победы во втором туре Высшей лиги «А»
Вологда и Череповец попрощались с Соней Жаворонковой минутой молчания
На 30 тяжелых пациентов — два врача: реаниматолог рассказал, что происходит за дверями моногоспиталя
Водителя «Яндекс.Такси» в Вологде оштрафовали за нанесение побоев пассажиру
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4385
0
20.10.2021 [БлогоVO]

Вологда прикольная. Заехать на разок имеет смысл точно

351
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

611
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика