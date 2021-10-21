Первый в Вологодской области крематорий начали строить в Череповце. Напомним, на данный момент крематориев в регионе нет. Обычно людей хоронят на кладбищах, но в случае необходимости или по желанию родственников останки отвозят в крематории Ярославля или Санкт-Петербурга.

Под крематорий и колумбарий – специальные хранилища для урн с прахом кремированных усопших – отведено 1,2 гектара.

– Крематорий с колумбарием строят за четвертым кладбищем, в районе Ивачево. Площадку уже расчистили, сейчас идет планировка, утверждение проекта электроснабжения, – сообщает сайт череповецкой мэрии.

Эскизный проект крематория и колумбария уже готов.

Фото: cherinfo.ru

– Это социальный объект, он нужен. На пятом кладбище уже два квартала «заселили» за полгода. Сначала хотим одну печь поставить, потом купить вторую, резервную. Оборудование пока не заказывали. Эскизный проект крематория и колумбария готов. Размер крематория — 18 на 36 метров. Всё предусмотрено: печное отделение, зона персонала с раздевалками, душевыми, кабинет для оформления документов. Будет зал прощаний, его площадь — 93 квадратных метра. Предусмотрена комната прощания со стеклом, где можно будет смотреть, как гроб уезжает в печь. Колумбарий будет рядом. Высота и ширина ниши — примерно 40 сантиметров. Думаем, урны будут одинаковыми. Услуги крематория будут стоить примерно 26 тысяч рублей, если ничего не изменится. Зато площадь не нужна, без копок, на памятник нет расходов, — рассказал cherinfo.ru инвестор Вячеслав Ляхин.

Сообщается также, что в строительство крематория инвесторы собирались вложить около 50 миллионов рублей. Из-за подорожания оборудования и стройматериалов проект обойдется дороже — примерно 70 миллионов.

Этот крематорий планируют запустить через три года.

Ранее NewsVo рассказывал, что вопрос о строительстве крематория в Череповце обсуждался ещё в 2007 году. Летом этого года стало известно, что инвестор арендовал у мэрии участок под крематорий.