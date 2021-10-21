Волейболистки череповецкой «Смены» одержали две победы во втором туре Высшей лиги «А»

21.10.2021 [Спорт]

Дебютантки второго по силе дивизиона чемпионата России по волейболу после Суперлиги принимали московский «Луч» 19 и 20 октября. В обеих играх череповчанки были сильней - 3:1 и 3:0.

«Сейчас собрались в полном составе, и наша игра, конечно, стала интересней. Но чувствуется еще некая не сыгранность, потому что девчонок из сборной России раньше не было с нами. Конечно, их уровень игры отличается. Девчонки больше играют темповые мячи. Не всем в команде удобно под такие передачи подстраиваться, кому-то требуются мячи повыше. Некая сыгранность приходит прямо в матчах», - сказала нападающая «Смены» Кира Хроменкова, которая во втором матче против «Луча» принесла 7 очков своей команде.

Отметим, что перед играми со «Сменой» москвички 16 и 17 октября провели ещё два матча против действующих чемпионок Высшей лиги «А» «Северянки». Череповчанки одержали две победы с одинаковым счётом 3:0.

После шести сыгранных матчей «Северянка» идет на втором месте, имея шесть побед. Лидирует «Уралочка-2-УрГЭУ» из Свердловской области, у которой на 1 победу больше, но и сыгранных матчей у них уже 8. «Смена» сейчас занимает 5 строчку в турнирной таблице, имея 4 победы в шести матчах.

Старт нынешнего сезона Высшей лиги «А» для череповецких команд, что для «Северянки», что для «Смены» можно назвать более чем комфортным. Третий тур, как и предыдущие два, также пройдет в Череповце, с 28 по 31 октября. В город металлургов приедут команды из Свердловской области и Уфы - «Уралочка-2-УрГЭУ» и «Уфимочка-УГНТУ».

Тэги: волейбол, победы, суперлига

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