Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному

Европарламент каждый год присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. В этом году премия была присуждена Алексею Навальному.

Об этом сообщила крупнейшая в европарламенте фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП), которая поддерживала кандидатуру Навального на получение премии.

«Российский оппозиционер Алексей Навальный — лауреат премии Сахарова за 2021 год», — сообщила фракция в Twitter.

В шорт-листе на премию Сахарова помимо оппозиционера фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемония вручения премии пройдет в Страсбурге 15 декабря.