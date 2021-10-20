Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному

20.10.2021 [Общество]

Европарламент каждый год присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. В этом году премия была присуждена Алексею Навальному.

Об этом сообщила крупнейшая в европарламенте фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП), которая поддерживала кандидатуру Навального на получение премии.

«Российский оппозиционер Алексей Навальный — лауреат премии Сахарова за 2021 год», — сообщила фракция в Twitter.

В шорт-листе на премию Сахарова помимо оппозиционера фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемония вручения премии пройдет в Страсбурге 15 декабря.

 

Тэги: Навальный

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