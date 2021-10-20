Суд отказал харовчанину в возможности сдать экзамен на знание ПДД с переводчиком

Суд рассмотрел иск жителя Харовского района к МО МВД «Харовский» о признании незаконным решения об отказе в сдаче экзамена на знание ПДД с переводчиком.

В обосновании иска истец указал, что его лишили водительских прав за пьяную езду. Чтобы вернуть права, ему нужно было сдать указанный экзамен, и он попросил предоставить ему переводчика, так как по национальности он цыган и может пользоваться русским языком лишь в ограниченном объёме.

Суд учёл, что сдача экзамена предусматривает запрет на использование подсказок других лиц, и отказал в иске. Мужчина пытался обжаловать решение, но его оставили без изменений.

В июне истец уже обращался с иском к МО МВД «Харовский», чтобы ему разрешили сдать экзамен на знание ПДД с помощником, который будет зачитывать ему вопросы с компьютера, а тот будет устно на них отвечать. Заносить ответы в компьютер также предполагалось помощнику, так как истец неграмотный. В иске было отказано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.