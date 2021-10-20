Футболисты вологодского «Олимпа» завоевали 2 золотых медали турнира «Кожаный мяч»

Футбольная команда «Олимп» из Вологодского района на турнире была представлена двумя составами - юношами 2010-11 г.р. и 2008-09 г.р. Обе команды тренируются у тренерского тандема Руслана Санталова и Дениса Кубасова.

В матче за золотые медали команда 2010-11 г.р. одержала победу над сверстниками из СШ «Радий» (Нижний Новгород) со счетом 5:2.

В финале более старшей возрастной категории вологжане обыграли новосибирский «Бердск» со счётом 5:1.

Впервые в истории футбола Вологодской области команда, представляющая наш регион, победила сразу в двух возрастных категориях.