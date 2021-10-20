Четыре человека в больнице, один погиб: итоги ДТП в Верховажском районе

Смертельная авария случилось сегодня в Верховажском районе на трассе Москва – Архангельск. По предварительным данным, 60-летний водитель микроавтобуса «Тойота Хайнс» не учел дорожные условия и не справился с управлением на скользкой трассе. Микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся.

В машине, по данным ГИБДД, кроме водителя находились четыре пассажира, которые были пристегнуты ремнями безопасности. Все они с различными травмами доставлены в больницу. Водитель в результате ДТП погиб на месте аварии.

Обстоятельства происшествия уточняются.