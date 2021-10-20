Четыре человека в больнице, один погиб: итоги ДТП в Верховажском районе

20.10.2021 [Происшествия]

Смертельная авария случилось сегодня в Верховажском районе на трассе Москва – Архангельск. По предварительным данным, 60-летний водитель микроавтобуса «Тойота Хайнс» не учел дорожные условия и не справился с управлением на скользкой трассе. Микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся.

В машине, по данным ГИБДД, кроме водителя находились четыре пассажира, которые были пристегнуты ремнями безопасности. Все они с различными травмами доставлены в больницу. Водитель в результате ДТП погиб на месте аварии.  

Обстоятельства происшествия уточняются.

Тэги: ДТП, микроавтобус

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
В Вологде ищут потерявшуюся девочку

Похожие новости

Грузовой Фрейтлайнер раздавил Рено Логан под Устюжной

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался до приезда скорой помощи

1310
0

Нива протаранила Рено Дастер в Череповце

Происшествие случилось сегодня на Северном шоссе

1256
0

Под Великим Устюгом маршрутка и УАЗ слетели в кювет

Пострадали четыре пассажира микроавтобуса и водитель УАЗа

774
0

Пешеход в Вологде попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Инцидент произошёл на улице Герцена вечером 17 октября

699
0

В Тотемском районе на автодороге сгорел экскаватор

Происшествие произошло на отворотке к деревне Екимиха Калининского сельского поселения

534
0

В Череповце на «зебре» сбили школьника

С травмами его доставили в больницу

1395
0

Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района

Водитель легковой машины получил тяжелые травмы после двойного столкновения

2608
0

Предприятие, автобус которого попал в аварию во Владимирской области, работало с нарушениями закона

К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Вологодского района

1362
0

В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Петина и Ленинградской днём 13 октября

2827
0

67-летнего велосипедиста сбили насмерть в Устюжне

Инцидент произошёл в Коммунистическом переулке вечером 11 октября

631
0

Житель Архангельской области погиб при столкновении внедорожника с КАМАЗом под Тотьмой

Авария случилась сегодня на трассе Чекшино – Тотьма – Котлас

2198
0

В Вологде пьяный водитель пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево

Возбуждено уголовное дело

1452
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре человека в больнице, один погиб: итоги ДТП в Верховажском районе
Жители Вологодской области с 1 ноября будут ходить на работу по QR-кодам
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
10 премьер самостоятельных спектаклей актёров Вологды состоятся до Нового года
Прокурора Вологодской области освободят от должности?
Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»
В Вологде работы на всех физкультурных комплексах планируют завершить до конца октября
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4315
0
19.10.2021 [БлогоVO]

Предъявите убийцу

539
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

504
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика