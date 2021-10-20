Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»

20.10.2021 [Спорт]

Гости первыми открыли счёт в середине матча, но ещё до второго перерыва равенство на табло восстановил Даниил Вовченко, реализовав численное большинство «Северстали». Победу «сталеварам» со счётом 2:1 принес Давид Думбадзе, забив гол в третьем периоде после выигранного вбрасывания в зоне соперника.

«Очень важный матч для нас был. Очень плотная турнирная таблица. Нельзя отдавать очки. Все всё прекрасно понимали. Матч получился напряженный. Команда неуступчивая, поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы взять два очка», - сказал после игры автор победного гола для «Северстали» Давид Думбадзе.

Следующий матч «Северсталь» проведет в пятницу, 22 октября. В этот день череповчане примут «Динамо» из Риги.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Два привитых пациента умерли в вологодском моногоспитале с начала пандемии
Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Софии Жаворонковой
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
В Вологде «Мицубиси» въехал в здание банка
Крупнейший на северо-западе центр по продаже автомобилей с пробегом открылся в Вологде
Страшная авария произошла на трассе Вологда – Ростилово Грязовецкого района
В Вологде ищут потерявшуюся девочку

Похожие новости

«Северсталь» одержала победу над нижнекамским «Нефтехимиком»

Следующий матч череповчане проведут 11 октября

1212
0

Череповецкий ХК «Северсталь» будет пускать на домашние матчи по QR-кодам

Руководство клуба надеется, что таким образом на игры будут приходить до 3000 болельщиков

1119
0

«Северсталь» не смогла взять реванш у ярославского «Локомотива»

Матч состоялся в рамках регулярного сезона континентальной хоккейной лиги

526
0

Только серия буллитов выявила победителя в матче череповецкой «Северстали» с нижегородским «Торпедо»

Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ

475
0

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому «Динамо» в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ

Следующий матч череповчане проведут 11 октября

1241
0

Ярославский «Локомотив» выиграл у «Северстали» с разгромным счетом

Встреча прошла в Череповце в рамках регулярного чемпионата КХЛ

 

667
0

Череповецкая «Северсталь» не могла пробить голкипера московского «Спартака»

Гостевой матч состоялся накануне в рамках регулярного чемпионата КХЛ

577
0

Финские «шуты» разгромили череповецких «сталеваров»

Матч между финской командой «Йокерит» и череповецкой «Северсталью» прошел накануне в столице Финляндии

1344
0

Череповецкая «Северсталь» одержала четвертую победу подряд

В рамках регулярного чемпионате КХЛ накануне «сталевары» переиграли рижское «Динамо»

455
0

«Северсталь» вырвала победу у новосибирской «Сибири» только в третьем периоде

Матч состоялся в Череповце в рамках регулярного чемпионата КХЛ

568
0

Только в овертайме «Северсталь» смогла одолеть рижское «Динамо»

Основное время матча завершилось вничью - 1:1

725
0

Череповецкая «Северсталь» прервала победную серию уфимского «Салавата Юлаева»

Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ

664
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре человека в больнице, один погиб: итоги ДТП в Верховажском районе
Жители Вологодской области с 1 ноября будут ходить на работу по QR-кодам
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой
10 премьер самостоятельных спектаклей актёров Вологды состоятся до Нового года
Прокурора Вологодской области освободят от должности?
Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»
В Вологде работы на всех физкультурных комплексах планируют завершить до конца октября
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4315
0
19.10.2021 [БлогоVO]

Предъявите убийцу

538
0
18.10.2021 [Обзор Прессы]

Полиция расследует дело о загадочной пропаже кошек

504
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика