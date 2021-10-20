Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали волевую победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»

Гости первыми открыли счёт в середине матча, но ещё до второго перерыва равенство на табло восстановил Даниил Вовченко, реализовав численное большинство «Северстали». Победу «сталеварам» со счётом 2:1 принес Давид Думбадзе, забив гол в третьем периоде после выигранного вбрасывания в зоне соперника.

«Очень важный матч для нас был. Очень плотная турнирная таблица. Нельзя отдавать очки. Все всё прекрасно понимали. Матч получился напряженный. Команда неуступчивая, поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы взять два очка», - сказал после игры автор победного гола для «Северстали» Давид Думбадзе.

Следующий матч «Северсталь» проведет в пятницу, 22 октября. В этот день череповчане примут «Динамо» из Риги.