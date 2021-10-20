В Вологде работы на всех физкультурных комплексах планируют завершить до конца октября

Накануне комиссия проверила готовность площадок в микрорайонах Бывалово и подшипникового завода.

«Площадку под ФОКОТ в микрорайоне ПЗ уже заасфальтировали. Осталось собрать коробку корта. Потом будем делать резиновое покрытие с разметкой, это несколько дней при условии хорошей погоды. Вторая составляющая ФОКОТа - спортивные снаряды на площадке ГТО - уже установлены», - рассказал руководитель подрядной организации Сергей Клопов.

В микрорайоне Бывалово также заасфальтирована территория, установлены тренажёры, подготовлено оборудование для освещения. Монтаж корта планируется завершить до конца недели, затем также начнется укладка резинового покрытия. Кроме того, строительство спортивных площадок продолжается на улице Псковской, Сокольской и улице Шмидта в селе Молочном, - сообщает пресс – служба администрации Вологды.

Новые площадки предназначены для баскетбола, минифутбола или стритбола. Там же можно заниматься легкой атлетикой и общефизической подготовкой. В зимнее время на кортах будут обустроены катки для катания на коньках и хоккея. Рядом с коробкой корта смонтированы тренажеры для выполнения норм ГТО.

Кроме того, на территории каждого ФОКОТа будут установлены видеокамеры. Как отметил мэр города Сергей Воропанов, после завершения строительства ФОКОТов на ряде объектов нужно будет провести благоустройство.

«Планируем через две недели сдать все ФОКОТы. В целом на их строительство выделено 100 млн рублей. Такие спортплощадки в шаговой доступности для жителей выбирались с учетом мнения вологжан. Уже сданные ФОКОты на пришкольных территориях сейчас активно используются не только днем на уроках физкультуры, но и в вечернее время, когда занимаются все желающие жители микрорайона», - пояснил мэр города Сергей Воропанов.

Добавим, также в Вологде построены две площадки для занятий стриворкаутом на стадионе на улице Ленинградской и в селе Молочное. Также в рамках нацпроектов в Вологде возводятся крупные спортивные комплексы: Ледовый дворец в микрорайоне Бывалово, бассейн на улице Преминина, идет реконструкция стадиона «Витязь».