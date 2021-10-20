В Череповце в одной из квартир загорелся телевизор

19 октября в Череповце в одной из квартир дома на улице Парковой, 22 женщине пришлось тушить загоревшийся телевизор. В 23 часа 19 минут череповчанка вызвала пожарных, однако, сумела справится с огнем еще до их приезда.

Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. К счастью, огонь не задели ничего, кроме телевизора.

"Причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 6 человек личного состава, из них 1 член ДПО", - сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области