В Великом Устюге произошел пожар в котельной завода по производству бетона

Около четырех часов утра в Великом Устюге произошел пожар в котельной пристроенной к растворно-бетонному узлу завода по производству бетона.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огнем повреждены внутренняя и наружная отделка котельной и растворно- бетонный узел завода, кровля, бетонный узел.

Предположительная причина пожара - неправильное устройство или неисправность котла, либо аварийный режим работы электропроводки.

"В ликвидации задействовано 4 единицы техники, 12 человек личного состава", - сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.