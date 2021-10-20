В Великом Устюге произошел пожар в котельной завода по производству бетона

20.10.2021 [Происшествия]

Около четырех часов утра в Великом Устюге произошел пожар в котельной пристроенной к растворно-бетонному узлу завода по производству бетона. 

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огнем повреждены внутренняя и наружная отделка котельной и растворно- бетонный узел завода, кровля, бетонный узел.

Предположительная причина пожара - неправильное устройство или неисправность котла, либо аварийный режим работы электропроводки.

"В ликвидации задействовано 4 единицы техники, 12 человек личного состава", - сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.

Тэги: пожар
Фото: ГУ МЧС России по Вологодской области

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