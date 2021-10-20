В школе № 26 Вологды произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки

20.10.2021 [Происшествия]

19 октября около трех часов дня в школе №26 города Вологды произошел пожар. Огонь возник в результате короткого замыкания в распределительной коробке на третьем этаже около кабинета домоводства. Сотрудники школы сумели ликвидировать очаг возгорания с помощью огнетушителя еще до приезда пожарных. Дети были распущены по домам. Какое-то время в школе сохранялось задымление. 

"Сообщение о пожаре в средней школе № 26 Вологды (1 мкр-н ПЗ-23, 2б) поступило 19 октября в 14 часов 55 минут. Площадь пожара – 0,5 квадратных метра. Огнем повреждена внутренняя отделка над распределительной коробкой, изоляция электропроводки. 890 человек, из них 850 детей самостоятельно вышли из школы до прибытия пожарных подразделений. Причина – короткое замыкание. В ликвидации задействовано 3 единицы техники, 9 человек личного состава, из них 1 член ДПО", - сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.  

 


 

Тэги: школа, пожар

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