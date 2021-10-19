В Вологде подозреваемый в серии краж пытался спрятаться от полицейских за диваном

В Вологде полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из комнат общежитий.

Один из потерпевших — рассказал, что вышел из комнаты на несколько минут, оставив дверь открытой. Вернувшись, он увидел, что пропал телефон. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«Злоумышленник скрывался у своей знакомой. Во время задержания мужчина спрятался за диван, в надежде, что его не найдут», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Задержанный сказал, что ходил по общежитиям и крал из незапертых комнат деньги и технику. Полицейские установили причастность мужчины к четырём аналогичным преступлениям. Общий ущерб от его действий составил больше 30 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Вологжанину грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.