Грузовой Фрейтлайнер раздавил Рено Логан под Устюжной

Смертельная авария произошла сегодня около полудня на 205-м километре трассы Вологда – Тихвин Кола на территории Устюженского района.

По предварительным данным, 74-х летний водитель Рено Логан при перестроении не предоставил преимущество грузовику с полуприцепом Фрейтлайнер, которым управлял житель Мордовии. Машина двигалась в попутном направлении. В результате легковой автомобиль оказался раздавлен грузовиком.

Как пояснили в областном управлении ГИБДД, водитель Рено от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой помощи.