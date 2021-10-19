Грузовой Фрейтлайнер раздавил Рено Логан под Устюжной

19.10.2021 [Происшествия]

Смертельная авария произошла сегодня около полудня на 205-м километре трассы Вологда – Тихвин Кола на территории Устюженского района.

По предварительным данным, 74-х летний водитель Рено Логан при перестроении не предоставил преимущество грузовику с полуприцепом Фрейтлайнер, которым управлял житель Мордовии. Машина двигалась в попутном направлении. В результате легковой автомобиль оказался раздавлен грузовиком.

Как пояснили в областном управлении ГИБДД, водитель Рено от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой помощи.  

Тэги: ДТП, гибель

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