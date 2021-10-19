Почти 80% областных депутатов сделали прививку от COVID

76 % депутатов Законодательного собрания Вологодской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом написало в своем посте спикер ЗСО Андрей Луценко.

«Состав самой многочисленной фракции «Единая Россия» привит на 79%. При этом большинство депутатов, которые не прошли вакцинацию, либо имеют медотводы, либо планируют отправиться на прививку в ближайшее время», - пояснил спикер ЗСО.

Фракция ЛДПР, которая представлена двумя депутатами, прошла вакцинацию на 100 %. Такая же ситуация во фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», в которой работает один депутат.

Фракция «Справедливая Россия - патриоты - за правду», как пояснил спикер ЗСО, пока привита на 50%. В ЗСО фракция представлена двумя депутатами. Один человек уже привит, второй запланировал сделать это до конца ноября.

Фракция «КПРФ» привита на 60 %. Среди коммунистов трое из пяти депутатов прошли вакцинацию.

Кстати, по словам Андрея Луценко, несколько дней назад стал известен процент вакцинированных в Государственной Думе. В нижней палате российского парламента 92% депутатов привиты от COVID-19 или переболели.